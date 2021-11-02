Зловмисників затримали, коли вони пробралися в житло пенсіонерки, зазначили правоохоронці.

У передмісті Одеси затримали двох братів при спробі розбійного нападу на будинок 70-річної жінки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, зловмисники затримані в селі Нерубайське Одеського району, де проживає пенсіонерка.

Як зазначається, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що двоє братів 25 і 35 років, жителі Одеської області, планують скоєння розбійного нападу на житло 70-річної жительки с. Нерубайське. Спільники протягом місяця ретельно готувалися до нападу, чітко розподілили між собою ролі, дістали вогнепальну зброю та інші предмети так званого набору розбійника (маски, рукавички, скотч).

Для поїздки до місця скоєння злочину та перевезення майна, яке чоловіки збиралися відібрати у жертви, вони придбали автомобіль марки Opel Vectra, який після розбійного нападу планували знищити.

Читайте такожПротаранив стіну: на Одещині водій в'їхав у будинок пенсіонера (фото)"Пізно вночі зловмисники прибули до будинку потерпілої. За допомогою сходів пробралися через паркан у двір. Однак потрапити в житло підозрюваним завадили правоохоронці, які затримали їх на місці події", – розповіли у прес-службі.

За даними прокуратури, один із затриманих раніше судимий за крадіжки й грабежі на території Одеси.

На даний час відносно нього на розгляді суду перебувають обвинувальні акти за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, незаконного заволодіння транспортним засобом і погроз насильства щодо судді.

У відділі комунікації регіонального главку Нацполіції уточнили, що зловмисники, пробравшись у двір приватного будинку, піднялися на другий поверх і, віджавши вікно, проникли на горище. В цей момент їх затримали.

Пенсіонерка проживає з сином, який є інвалідом з дитинства.

Чоловікам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 14 ("Готування до злочину") та ч. 3 ст. 187 ("Розбій") Кримінального кодексу України. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") ККУ. В рамках цього виробництва вилучені у правопорушників пістолет і патрони направили на експертизу.

Раніше в поліції повідомили, що у Київському районі Одеси 48-річний чоловік в одному із багатоповерхових будинків до смерті забив 76-річну матір та викинув тіло в під'їзд. Підозрюваного вже затримали.

Автор: Лариса Козова