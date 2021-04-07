Окрім того, детективи НАБУ виявили предмети, схожі на антикваріат.

Під час обшуку у двох адвокатів-посередників, яких НАБУ і САП викрили на отриманні хабаря для суддів Окружного адміністративного суду Києва та один з яких, ймовірно, є братом голови ОАСК Павла Вовка, знайшли чималі обсяги готівки.

"Виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - повідомили у прес-службі НАБУ в середу, 7 квітня.

Окрім того, детективи НАБУ знайшли предмети, схожі на антикваріат, а також документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича.

Читайте також"Я не знаю, хто ви": з'явилося відео, як суддя Вовк "тікає" від детектива та викидає повісткуАдвокатів затримали. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Затримання брата судді Вовка

У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.

ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов.

Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.

Справа проти ОАСК та Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ висунули підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

Вовк 6 разів не з'явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надав дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не могли його насильно привести до суду через суддівський імунітет.

15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.

17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова