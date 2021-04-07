Під час обшуку у двох адвокатів-посередників, яких НАБУ і САП викрили на отриманні хабаря для суддів Окружного адміністративного суду Києва та один з яких, ймовірно, є братом голови ОАСК Павла Вовка, знайшли чималі обсяги готівки.
"Виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", - повідомили у прес-службі НАБУ в середу, 7 квітня.
Окрім того, детективи НАБУ знайшли предмети, схожі на антикваріат, а також документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича.
Читайте також"Я не знаю, хто ви": з'явилося відео, як суддя Вовк "тікає" від детектива та викидає повісткуАдвокатів затримали. Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
Затримання брата судді Вовка
- У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.
- "НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.
- ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов.
- Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.
Справа проти ОАСК та Вовка
- 17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ висунули підозри у створенні злочинної організації та захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.
- За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.
- 1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.
- 3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.
- Вовк 6 разів не з'явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надав дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не могли його насильно привести до суду через суддівський імунітет.
- 15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.
- 17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.
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