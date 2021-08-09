Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено на розгляд до Дарницького районного суду міста Києва.

Досудове розслідування у справі про вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві, який стався 21 червня 2020 року, завершено.

Про це повідомила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець на сторінці в Facebook.

"Вибух у житловому будинку на Позняках. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено", - повідомила вона.

За словами Максимець, сьогодні, 9 серпня, за дорученням прокурора матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення.

Згідно з матеріалами слідства, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового будинку, загибелі п’ятьох людей та травмування трьох, стався через порушення службовими особами АТ "Київгаз" ряду нормативно-правових актів.

"Спираючись на висновки складних судових експертиз слідчим вдалося встановити коло осіб, дії яких знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з настанням тяжких наслідків", - зауважила вона, додавши, що мова йде про службових осіб, які безпосередньо причетні до неякісного розроблення, погодження та затвердження технологічної інструкції, відповідно до якої замість знятого лічильника газу у будинку була встановлена технологічна перемичка.

На думку експертів, зазначені порушення і стали причиною вибуху газу.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено на розгляд до Дарницького районного суду міста Києва.

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Внаслідок вибуху 21 червня 2020 року у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, було зруйновано четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів.

Загинули п'ятеро осіб. Без житла залишились 125 людей.

Постраждалі заявляли, що напередодні трагедії відчували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

Автор: Костянтин Гончаров