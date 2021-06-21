Вибух минулоріч забрав життя п'ятьох людей.

Рік тому на столичних Позняках стався вибух у багатоповерхівці. Тоді загинули п'ятеро людей, 40 родин лишилися без власного житла. Нове досі отримали не всі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В річницю трагедії мешканці демонтованої секції будинку зібралися біля нього. Вони розповідають, що за рік померли троє їхніх сусідів, не дочекавшись вироків винним та нового житла.

У Дарницькій райдержадміністрації заявили, що сертифікати на нове житло видали всім 40 родинам, кошти на ремонт та меблі - двадцятьом вісьмом. Коли отримає гроші решта людей - невідомо. Спершу вони мають виконати бюрократичні умови.

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"Нам виставлена усна вимога про те, що ми маємо знятися з місця реєстрації і відмовитися від нерухомості. Не всі можуть знятися з місця реєстрації місця проживання", - каже одна із жінок, хто залишається без житла.

Нові квартири виділили в трьох житлових комплексах у різних районах Києва. Більшість з них не мають підведених комунікацій. Сім родин своє житло дотепер бачили лише на папері - сертифікаті.

У пам'ять про загиблих біля будинку висадили дерева - три дуби та дві липи. І до місця, де раніше вже замурували ключі від зруйнованих осель, зносять квіти. "Дорогі сусіди наші, спочивайте з Богом", - згадують загиблих люди.

Раніше в справі про вибух на Позняках підозру отримали п'ятеро працівників "Київгазу".

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Автор: Юрій Годован