Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом ЗЧМТ та перелом щелепи.

У Миколаєві п'яний водій збив патрульну поліцейську та намагався втекти з місця ДТП.

Читайте такожВ Одесі в пункт обігріву увірвалися зловмисники і побили бездомнихПро це повідомляє МВС України в Facebook.

Близько 20:00 на вулиці Крилова екіпаж патрульних зупинив автомобіль Nissan Note за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів у порушника, водій іншого авто Nissan Micra на великій швидкості здійснив наїзд на патрульну та пошкодив авто, яке зупинили інспектори.

Навіть не зупинившись, водій намагався втекти з місця події, на вимоги поліцейських зупинитись не реагував та створював аварійні ситуації.

Патрульні наздогнали та затримали водія за кілька кварталів від місця вчинення ДТП. Під час затримання він поводив себе неадекватно та мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

Патрульну шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом ЗЧМТ та перелом щелепи.

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Автор: УНІАН