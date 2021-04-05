На території області вводили операцію «Перехват».

У Житомирській області поліцейский збив людину і залишив місце ДТП.

Читайте такожНа Чернігівщині 25-річний військовий застрелився з автоматаПро це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

3 квітня в поліцію повідомили про ДТП із загиблим чоловіком у с. Малинівці.

Правоохоронці ввели на території області операцію «Перехват».

Їм вдалося встановити марку та колір машини. Упродовж ночі поліцейські перевіряли автомобілі марки «Шкода» зеленого кольору та їх власників щодо причетності до ДТП.

На одній з вулиць м. Малин вони виявили автомобіль з характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки було встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 р.н., який з 1 квітня був відкомандирований до Управління карного розшуку ГУНП.

Про подію повідомили у Територіальне управління ДБР. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

За наказом начальника ГУНП в області інспекцією з особового складу УКЗ ГУНП Житомирщини розпочато службове розслідування.

Санкція статті за вказане правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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Автор: Людмила Жерновська