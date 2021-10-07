Вибуховий пристрій не здетонував і люди не постраждали.

В Одеській області затримано чоловіка, який намагався гранатою підірвати трьох односельців.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на території Дачненської громади.

"Нетверезий 50-річний місцевий житель згадав старі образи на колишнього чоловіка своєї співмешканки і прийшов до нього додому сваритися. Господар разом з двома знайомими, які були у нього в гостях, виставили агресивно налаштованого односельця за ворота. Тоді він, не заспокоївшись, кинув в їх бік гранату РГД-5, смикнувши за кільце", - сказано в повідомленні.

Однак вибуховий пристрій не здетонував і люди не постраждали.

Читайте такожЗМІ дізналися, що в Херсоні серед білого дня вчинено "крадіжку століття"Фахівці-вибухотехніки вилучили гранату і передали її на експертизу.

Слідчим правопорушник пояснив, що знайшов гранату в лісосмузі кілька місяців тому і взяв її для самозахисту.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України, а його дії кваліфікували як замах на вбивство за ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Після отримання висновку експерта щодо гранати вирішуватиметься питання про додаткову кваліфікацію події за ст. 263 КПК.

Раніше повідомлялося, що в Одесі п'яний чоловік погрожував підірвати гранату на території школи.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова