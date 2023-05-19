Зазначається, що мати залишила доньку з подругою.

У поліції Київської області розповів подробиці зґвалтування чотирирічної дівчинки у Броварах. На момент скоєння злочину дитина перебувала під наглядом подруги матері, яка пішла до лікаря.

Зазначається, що наруга над дівчинкою сталася 18 травня.

"Мати залишила чотирирічну дівчинку у подруги - їй потрібно було до лікаря. У будинок, де знаходилася дитина, прийшов знайомий їх родичів. Він і зґвалтував дитину, коли жінка відволіклася. Вона прийшла в кімнату почувши, що дитина плаче", - розповіли у поліції Київської області в коментарі ТСН.

Відео дня

Зловмисник втік, злякавшись, але його вже затримали. Правоохоронці спростували інформацію, що 48-річний ґвалтівник працює педагогом в одному з місцевих ліцеїв. Він мав відношення до сфери освіти, коли жив у Бердянську.

Зґвалтування дитини у Броварах - що відомо

19 травня керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що у Броварах Київської області затримали чоловіка, який вночі зґвалтував чотирирічну дитину.

За його словами, підозрюваний - 48-річний уродженець Бердянська, який був раніше судимий за розбій та грабіж.

"Звертаюся до батьків: не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і благополуччя своїх дочок і синів", - підкреслив Нєбитов.

Вас також можуть зацікавити новини: