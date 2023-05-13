Трагедія сталася у дитячому містечку "Казка", на період слідства воно не працюватиме.

У Миколаєві під час гри на надувному батуті 4-річна дівчинка заплуталася у петлях на одній з його стінок та померла від удушення.

Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, трагедія сталася у дитячому містечку "Казка".

"Граючись на надувному батуті, дівчинка близько 4-х років заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. На жаль, дитина померла", - зазначив він.

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За словами Шайхета, попередня причина смерті дитини - удушення.

Він додав, що наразі на місці загибелі дівчинки працюють слідчі, які встановлюють усі обставини події.

"На період слідства дитяче містечко не працюватиме", - уточнив очільник поліції.

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