Уродженка Одеської області патрулювала на блокпостах, забезпечувала "правопорядок" в місті Макіївка.

Жінку-поліцейську "ДНР" - уродженку Одещини заочно засуджено до 15 років ув’язнення.

"Прокурором у суді доведено, що жінка у 2014 році вступила до підрозділу терористичної організації "ДНР", так званого "відділу громадської безпеки Макіївського ГУ МВС "ДНР" у званні прапорщика поліції", - йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури.

Засуджена патрулювала на блокпостах, забезпечувала "правопорядок" в місті Макіївка, переконувала місцеве населення у легітимності злочинної діяльності так званої "поліції ДНР" та самопроголошеної влади.

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Під час своєї діяльності вона неодноразово заохочувалась і за досягнення високих результатів її внесено на дошку пошани так званого "МВС "ДНР".

Наразі в порядку спеціального судового розгляду уродженку Одещини засуджено за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Її визнано винною та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників-сепаратистів

Приморський районний суд Одеси засудив до п’яти років позбавлення волі чоловіка, який служив у "ЛНР". Як зазначається, фігурант - уродженець міста Первомайськ Миколаївської області, який був зарахований у запас Збройних сил України призовною комісією Любашівського району Одеської області у склад рядових на посаду оператора електронно-обчислювальних машин.

В Одесі до 14 років позбавлення волі заочно засуджено командира штурмової роти "ЛНР". Він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької та Луганської областей.