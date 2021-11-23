Її знайшли непритомною та забрали до лікарні.

Правоохоронці Кривого Рогу затримали двох неповнолітніх 2006 року народження за напад на 48-річну жінку, зокрема, побиття, зґвалтування та пограбування.

"Зловмисники посеред вулиці жорстоко побили місцеву мешканку, зґвалтували, після забрали її мобільний телефон та зникли", - розповіли в районному управлінні поліції.

Непритомну жінку з численними тілесними ушкодженнями виявили на одній із вулиць Центрально-Міського району вчора, 22 листопада. Очевидець викликав правоохоронців. Потерпілу в тяжкому непритомному стані забрали до лікарні.

Водночас на лінію "102" надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їх працівниці. Поліція з'ясувала, що зниклою є потерпіла жінка.

Читайте такожUber починає продаж канабісу"На розкриття жорстокого злочину по тривозі було піднято весь особовий склад кримінального відділу Криворізького районного управління поліції, які оперативним шляхом встановили ймовірних підозрюваних. На затримання нападників були орієнтовані всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців зловмисників затримали за лічені години", - зазначили в поліції.

Затримані - двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження. Слідчий відділ відкрив кримінальні провадження за ч. 2 ст. 121(умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч. 3 ст. 152(зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі водій після ДТП покусав патрульного. А у Дніпрі підлітки запустили феєрверк на даху маршрутки.

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Автор: Катерина Комолова