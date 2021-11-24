Постраждала перебуває в реанімації.

Жінка, яку побили, зґвалтували та пограбували підлітки в Кривому Розі, працювала в лазні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

З'ясувалося, що того дня 15-річні підлітки розпилили в лазні вогнегасник. Жінка попросила їх відшкодувати збитки, після чого вони запропонували їй разом піти до банкомата. Там вони побили, зґвалтували та пограбували її.

48-річну жінку знайшли перехожі. Її вже прооперували, вона перебуває в реанімації у важкому стані.

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Затримані - двоє хлопців 2006 року народження. Незабаром їм мають обрати запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), частини 3 статті 152 (зґвалтування) та частини 4 статті 187 (розбій) КК України.

Раніше повідомлялося, що в Києві перехожий завадив підліткам знищити самокат, який стояв посеред вулиці.

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Автор: Людмила Жерновська