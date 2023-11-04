Тіла загиблих із понівечених машин деблокували рятувальники.

Ввечері, 4 листопада, на Миколаївщині сталася смертельна ДТП. Унаслідок лобового зіткнення автомобілів загинуло двоє чоловіків, також постраждала жінка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зазначається, що повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 18:07. Автомобілі Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX зіткнулися біля с. Суворовка Миколаївського району.

"Внаслідок події загинули водії транспортних засобів 1965 р.н. та 2002 р.н. Також постраждала пасажирка автомобіля Toyota, 1975 р.н. Її до приїзду рятувальників каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу. За допомогою аварійно-рятувального інструмента надзвичайники вивільнили тіла загиблих", – йдеться у повідомленні.

Причини та обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Інші ДТП в Україні

3 листопада у Житомирській області нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину. У ЗМІ писали, що загибла, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Згодом аварію прокоментував і сам Ніколаєнко. Він заявив, що був за кермом тверезим і не порушував правил. Нардеп запевнив, що сприятиме слідчим діям, які проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи.

Наприкінці жовтня смертельна ДТП сталася на Тернопільщині. Там автомобіль "Infiniti FX35" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у "Peugeot 406", водій якого загинув на місці. ЗМІ повідомляли, що за кермом "Infiniti FX35" перебував син місцевої судді.

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