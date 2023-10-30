Серед постраждалих також чотирирічна дівчинка, повідомили в поліції.

На Тернопільщині сталася серйозна аварія. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще кілька – постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Зазначається, що інцидент стався на автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська. Там водій автомобіля "Infiniti FX35" виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у "Peugeot 406".

"Кермувальник "Peugeot 406" від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка. Водія "Infiniti FX35" затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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Обидва факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ, наголосили в поліції Триває слідство.

Водночас місцеве видання "20 хвилин" пише, що за кермом автомобіля, який виїхав на "зустрічку" був син судді – Дмитро К.

"Як повідомив активіст Роман Довбенко, аварія сталась у неділю, 29 жовтня. Один з автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Є загиблий. Ще один потерпілий був у важкому стані і за його життя борються лікарі. Як повідомляє активіст, винуватець аварії – чортківський адвокат, син місцевої судді. Наші джерела підтвердили інформацію, що за кермом справді був син судді – Дмитро К. Разом з ним в автомобілі була його мати", – йдеться у матеріалі.

Інші ДТП в Україні

Днями у Києві автомобіль наїхав на людей на зупинці і перекинувся. За даними поліції, 27-річний водій Тойота Авенсіс" рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, після чого здійснив наїзд на двох пішоходів. Драгер показав, що чоловік був тверезим.

Кількома днями раніше в столиці водій "Лексуса" збив дитину, після чого втік з місця аварії. Щоб його не впіймали, порушник заїхав до гаражного кооперативу, зняв номери з авто та пересів на інший позашляховик. Проте за допомогою камер правоохоронці затримали водія. Зазначалося, що 12-річного хлопчика з численними травмами доправили до лікарні.

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