У місцевих Telegram-каналах пишуть, що стрілянину влаштували чеченці.

У селі Фонтанка під Одесою невідомий чоловік відкрив посеред вулиці стрілянину з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Про це повідомляє "Думская", інцидент стався біля ТРЦ "Рів'єра".У поліції журналістам повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї. На місце виїхала опергрупа.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу і оголошено план "Перехоплення". Особи встановлюються", - заявили у відомстві.

Відео "весілля" тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналам. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.

Раньше в Одесі виявлено схованку зі зброєю і боєприпасами.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ящик із забороненими предметами знайшли біля конюшинного моста співробітники поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України.

Серед вилученого - три гранати і сім корпусів від них, запал УДЗ, два протитанкових гранатомети і більше 400 патронів різного калібру.

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Автор: Дмитро Захаров