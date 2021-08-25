Люди, загиблі в ДТП Запорізької області, хотіли потрапити у Кирилівку, з'ясували журналісти.

У Васильківському районі Запорізької області на трасі "Харків – Сімферополь" у результаті зіткнення двох іномарок загинули члени однієї сім'ї. Люди не доїхали на відпочинок.

У результаті смертельної ДТП загинули люди, які їхала в авто "Mersedes-190" – водій Юрій Внуков (47 років), його цивільна дружина Олена Касимова (34 роки), її дочки Олександра (14 років) та Олена (11 років), повідомляє Obozrevatel.

За його відомостями, в аварії також загинула внучка водія Дарина, якій було 9 років.

Видання з'ясувало, що загиблі були родом з села Циркуни Харківської області, а їхала на відпочинок у Кирилівку, яка знаходиться на Запоріжжі.

"Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил. Правда, старша дочка Саша дуже не хотіла їхати. Але було прийнято рішення, що поїдуть всі", – розповіла знайома загиблих.

Знайомі загиблих поділилися, що пара жила разом тільки протягом трьох років. До того як зустріти Внукова, Касимова жила з першим чоловіком, але "була не дуже щаслива".

ДТП на Запоріжжі з п'ятьма загиблими сталася 20 серпня приблизно о 4:40, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в регіоні. За попередніми відомостями, водій авто "Opel Astra", 1990 року народження, виїхав на "зустрічку", зіткнувся з "Mercedes-190". "Mercedes" опинився в кюветі, авто перекинулося й загорілося. Люди, які їхали в іномарці, загинули.

Водій "Opel Astra" та його пасажирка отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані. Водія "Opel" прооперували. Після операції водія затримали.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Нагадаємо, в Україні за порушення правил дорожнього руху, в результаті яких загинули кілька осіб, загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк