Двоє пасажирів загинули на місці, серед постраждалих в аварії - водій та восьмирічна дитина.

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє осіб та двоє травмовано.

Як повідомили в поліції Полтавської області, аварія сталася 25 серпня на автодорозі М03 поблизу села Розсошенці.

Читайте такожЛедь не зачепив бензовоз: 18 осіб постраждали внаслідок ДТП за участі автобуса у Києві (фото)

За попередньою інформацією, автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням водія 1989 року народження, допустив наїзд на відбійник, внаслідок чого загинули двоє пасажирів: жінка, 1977 року народження, та чоловік, 1975 року народження.

Окрім того, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися водій та неповнолітній пасажир 2013 року народження, яких госпіталізовано до медичних закладів.

Поліція продовжує працювати на місці події з метою встановлення причин та обставин аварії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Тетяна Герасименко