Закон змінює цілий спектр вимог до ліцензування страховиків та оцінки їх платоспроможності.

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за проект закону "Про страхування" (№5315), який містить нові норми щодо діяльності страхових компаній і нагляду за ними.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 235 народних депутатів (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Ухвалений закон змінює цілий спектр вимог до ліцензування страховиків, оцінки їх платоспроможності та ліквідності, корпоративного управління й управління ризиками, припинення діяльності компаній, передавання страхового портфеля тощо.

Читайте такожРада підтримала зміни до закону про загальнообов’язкове державне соцстрахування

Законом підвищується роль та значення професійної діяльності осіб, відповідальних за виконання ключових функцій (управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та актуарної функції). Зокрема, нова актуарна функція має бути здатна адекватно та незалежно оцінити та дати рекомендації щодо технічних резервів, процесу андерайтингу та цінової політики страховика.

Крім того, керівники страхових компаній та особи, відповідальні за ключові функції, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації. Національний банк погоджуватиме їх призначення на посади. Також передбачається здійснення Національним банком оцінки колективної придатності членів наглядової ради або виконавчого органу страховика.

Закон також установлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 млн грн для страховиків non-life та 48 млн грн – для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування.

Закон набере чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію через два роки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 червня 2021 року схвалила в першому читанні законопроект "Про страхування" (№5315).

Нагадаємо, Верховна Рада в 2019 році ухвалила закон про "спліт". Відповідно до закону, нагляд і регулювання ринку близько 1900 небанківських фінустанов, серед яких страхові, лізингові та факторингові компанії, кредитні спілки, бюро кредитних історій, ломбарди й інші фінансові компанії, з 1 липня 2020 року перейшли до Національного банку України, тоді як Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку займається регулюванням недержавних пенсійних фондів і фондів фінансування будівництва, а також фондів операцій з нерухомістю.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Богдан Слуцький