У Фонді звернули увагу застрахованих осіб, лікарів і роботодавців на те, що внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків.

У зв’язку з чисельними публікаціями в ЗМІ щодо змін у законодавстві з 30 червня 2021 року, відповідно до яких в Україні будуть оплачуватись лише лікарняні, видані на час проходження реабілітаційного лікування, Фонд соціального страхування (ФСС) зробив роз'яснення.

Читайте такожНайбільше нещасних випадків у 2020 році сталось із медсестрами - ФССЯк зазначається у повідомленні ФСС, законом "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", норми якого набувають чинності 30.06.2021, серед іншого, було внесено зміни до ст. 22 закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Так, у новій редакції закону було передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності на період реабілітаційного лікування, у той час як звичайні захворювання та травми – виключені з підстав для надання допомоги за лікарняними.

У Фонді звернули увагу застрахованих осіб, лікарів і роботодавців на те, що внесені зміни мали на меті розширення страхових випадків періодом реабілітаційного лікування.

"Крім того, не було внесено змін до ч. 2 ст. 22 базового закону, у якому також йде мова про надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності в разі хвороб і травм", - зазначили у ФСС.

"Наразі відповідні законопроекти, які усувають зазначену помилку, вже зареєстровані і проходять стадію погодження. Фонд соціального страхування продовжить забезпечувати страховий захист на випадок хвороби, травми, самоізоляції від COVID-19 тощо – як до, так і після 30 червня", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Ірина Погоріла