Губернаторам погрожують звільненням за поїздки до Тимошенко

Харків. 6 травня. УНІАН. В Секретаріаті Президента України наголошують, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд має погоджувати з Президентом, і погрожують звільненням тим, хто не виконуватиме відповідний указ глави держави.

Про це йдеться в заяві заступника глави Секретаріату Президента України Романа БЕЗСМЕРТНОГО, поширеній прес-службою Президента України.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, коментуючи розпорядження Прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про виклик до Києва на нараду в Кабінеті Міністрів голову Ради Міністрів АР Крим, голів ОДА, Київської та Севастопольської МДА, звернув увагу Прем`єра на необхідність погодження з главою держави службових відряджень голів обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадує урядовцям, що 11 лютого цього року Президент України підписав Указ про впорядкування службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій, маючи на меті зміцнити службову і виконавську дисципліну чиновників. Згідно з цим документом, всі виїзди голів Ради Міністрів АР Крим, ОДА, Київської та Севастопольської МДА за межі підпорядкованих їм територій необхідно узгоджувати з Главою держави. «Це рішення має запобігти перетворенню голів областей у вільних мандрівників і невмотивованому витрачанню державних грошей. Інакше залишається ризик того, що голову ОДА, підхопленому роз`їздами, ніколи не застанеш на робочому місці», - підкреслив він.

Заступник глави Секретаріату застеріг місцевих керівників від виїздів у службові відрядження, не погоджених згідно з президентським Указом. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив на невідворотності дисциплінарного стягнення проти порушників аж до звільнення із займаної посади. «Начальство має показувати приклад власної організованості і дисциплінованості, а не вільно поводитися з вимогами нормативних документів. Не йдеться про заборону на відрядження, однак вони мають бути продиктовані не чиєюсь забаганкою, а нагальною необхідністю».

Р.Безсмертний повідомив, що офіційний лист із цього питання надіслано Прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.