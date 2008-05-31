Помер В`ячеслав Палкін

Харків. 31 травня. УНІАН. Сьогодні помер видатний диригент, художній керівник камерного хору Харківської обласної філармонії, народний артист України, Лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, професор В`ячеслав Палкін.

Шанувальникам хорового співу добре знайоме ім`я цього відомого культурно-громадського діяча, талановитого хормейстера і педагога. Словосполучення «школа Палкіна» давно вже стало відомим у Харкові й далеко за його межами. Багато діячів мистецтва, що стали гордістю української сучасної культури, одержали путівку в життя саме завдяки йому, повідомляє видання «Главное». Довідка. В`ячеслав Палкін народився 6 вересня 1935 року в селі Голубинка (нині місто Кіровськ) Луганської області. В 1960 році закінчив Харківську державну консерваторію за фахом «диригування академічним хором», «викладач хорових дисциплін». З вересня 1978 року й понині В.Палкін - професор, завідувач кафедрою хорового диригування Харківського університету мистецтв ім. Котляревського. За вагомий внесок у розвиток національної музичної культури та високий професіоналізм йому присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України (1988 р.) і народного артиста України (1996 р.). В 1999 році він нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. В 2003 році В.Палкін став лауреатом Національної премії України ім. Шевченка, а в 2004 р. був обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України.