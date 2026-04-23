Санкції проти РФ: Словаччина визначилась після відновлення постачання нафти 'Дружбою'

Відновлення поставок нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба" було вимогою Братислави у питанні схвалення нового санкційного пакета.

Керівництво Словаччини доручило представнику країни в Євросоюзі не блокувати письмове затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії, якщо в роботі нафтопроводу "Дружба" не буде збоїв. Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у Facebook.

Зазначається, що відновлення поставок нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба" через Україну було головною вимогою Братислави у питанні схвалення нового санкційного пакета проти Російської Федерації.

"Підтверджено, що нафта надходить через "Дружбу" до Словаччини", - зазначив Бланар.

За його словами, Братислава не блокуватиме схвалення санкцій у разі стабільного функціонування трубопроводу.

"Я дав вказівку нашому постійному представнику Словаччини при Європейському Союзі в Брюсселі, якщо нафта продовжуватиме надходити без перерв і в узгодженому обсязі, не блокувати письмову процедуру прийняття 20-го пакету санкцій на рівні ЄС", - додав міністр.

В Словаччині повідомляли про намір блокувати новий пакет санкцій проти Росії до того часу, поки Братислава не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

22 квітня агентство Reuters писало, що Євросоюз готується прийняти черговий пакет санкцій проти РФ через війну в Україні. Проте повна заборона на експорт російської нафти поки не увійде до пакету. Рішення щодо її впровадження було відкладено до координації з країнами G7.

