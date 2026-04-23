Китай вперше відреагував на захоплення суден в Ормузькій протоці та висунув свою вимогу

За наявними даними, протока є критично важливою для Пекіна, адже через неї проходить близько 45% всієї китайської нафти.

У понеділок лідер КНР Сі Цзіньпін відреагував на кризу в Ормузькій протоці, закликавши негайно відновити нормальний рух суден, пише Forbes.

Як зазначає джерело, це перша публічна заява Китаю з моменту початку масштабних бойових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

"Нормальний рух через водний шлях слід підтримувати", – наголосив глава держави.

Для Пекіна питання відкритої протоки – це питання національної безпеки. Як йдеться у матеріалі, чистий експорт склав третину ВВП Китаю у 2025 році, а будь-який збій у світовій торгівлі завдасть нищівного удару по країні.

Ормузька протока є критично важливою для Пекіна, адже через неї проходить близько 45% всієї китайської нафти. А Близький Схід забезпечує 53% імпорту чорного золота для КНР, зазначає ЗМІ.

За наявними даними, Іран вже заблокував проходження китайських кораблів через протоку, не роблячи винятків навіть для свого головного торгового партнера. Тегеран тепер вважає контроль над протокою своїм "найстратегічнішим інструментом переговорів".

Співпраця Ірану та КНР

Раніше УНІАН писав, що Китай таємно планував постачати Ірану передові супутникові технології та радари для протидії американським військовим об'єктам на тлі загострення конфлікту.

Пекін використовує свою комерційну супутникову мережу, щоб допомогти Тегерану визначати точні координати цілей США, фактично виступаючи "цифровим тилом" іранської сторони. Попри офіційні заклики до миру, на думку іноземних ЗМІ, такі дії свідчать про прагнення КНР послабити вплив Вашингтона в регіоні та захистити власні енергетичні інтереси.

