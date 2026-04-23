Аналог Patriot: Федоренко вважає, що Україна може зробити ППО, яка збиватиме балістику РФ

Він переконаний, що українська балістика з кожною ракетою повертатиме війну туди, звідки вона до нас прийшла, - на територію Росії.

Україна спроможна зробити високоточні засоби протиповітряної оборони, які збиватимуть російські балістичні ракети. Про це в ефірі "Українського радіо" сказав Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес".

Він зазначив, що вірив у те, що Україна зможе побудувати безпілотники дальньої руки застосування, але мав певний скептицизм щодо виготовлення Україною крилатих ракет.

Федоренко також вважав, що для цього знадобиться набагато більше часу. Ба більше, наші ракети полетіли вглиб Росії і завдали прицільно-точних ударів по об'єктах, які формують загрози для українців.

"Далі балістика. Багато хто каже: "Ну це, напевно, дуже складно і неможливо". А Україна каже: "Та ні, ми вже. Чекайте, скоро прилетить". І з огляду на ті технології, які ми вже зробили, я переконаний, що й українська балістика з кожною ракетою буде повертати війну туди, звідки вона до нас прийшла, - на територію РФ", - наголосив командир.

Високоточні системи ППО

За його словами, Україні принципово важливо мати власні високоточні системи протиповітряної оборони.

"Чи можемо ми зробити в моменті часу аналог системи Patriot? Треба сказати чесно і відверто, що Patriot, який був на початку повномасштабної російсько-української війни, і той Patriot, який є зараз, - це зовсім різні установки", - сказав військовослужбовець.

Федоренко пояснив, що наші партнери, які з "великими потугами" надали їх Україні, теж дуже уважно аналізують наш досвід, як змінюються противники і як працюють їхні засоби. Вони також проводять модернізації, і це "дарує національний елемент безпеки для їхніх держав".

"Разом із цим, ми маємо мати свої подібні системи. І з огляду на те, що ми зробили дальні безпілотники, крилаті ракети, балістичні ракети, я переконаний, що ми, як держава, спроможні зробити високоточні засоби ППО, які будуть збивати російські балістичні ракети", - додав командир.

Ракети для Patriot

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна наразі більше потребує ракет до систем ППО Patriot, аніж нових пускових установок.

За його словами, питання щодо постачання обговорювалося з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, утім акцент наразі зміщено саме на боєприпаси.

