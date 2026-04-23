На російське місто Туапсе випав токсичний дощ через пожежу на НПЗ

У місті рівень забруднювачів, які становлять загрозу для здоровʼя, був у два-три рази вищим за норму.

На російське місто Туапсе, яке розташоване на узбережжі Чорного моря, випав забруднений дощ. Водночас місцева влада намагається загасити пожежу на нафтопереробних обʼєктах, яка сталася через атаку дронів, що свідчить про екологічні наслідки війни в Україні. Про це пише Bloomberg.

"Через інтенсивну пожежу продукти горіння потрапили в атмосферу", - повідомили регіональні служби надзвичайних ситуацій.

За словами місцевої влади, сажа, попіл та хімічні речовини змішалися з атмосферною водою, внаслідок чого почався дощ, який покрив поверхні "чорним нальотом". Чиновники закликали місцевих жителів залишатися у приміщеннях із зачиненими вікнами.

Також результати аналізів якості повітря, проведених у Туапсе, показали, що концентрація сажі, бензолу та ксилолу - забруднювачів, які становлять загрозу для здоровʼя, була у два-три рази вищою за норму.

"Це перший випадок, коли регіональна влада визнала екологічну шкоду, завдану району Туапсе внаслідок пожеж, спричинених атаками українських дронів цього місяця. Туапсе - це не лише промисловий та енергетичний центр, а й популярний російський курорт на узбережжі Чорного моря. Це визнання також з’явилося безпосередньо перед традиційним травневим сезоном відпусток у країні", - підкреслили у виданні.

Водночас у Bloomberg нагадали, що постійні удари РФ по цивільній інфраструктурі України також призвели до значної шкоди навколишньому середовищу. Найбільш серйозним ударом став підрив Каховської ГЕС у 2023 році. Це найбільша техногенна екологічна катастрофа у Європі за останні десять років.

Раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, для чого ЗСУ двічі за лічені дні уразили НПЗ в Туапсе. За його словами, горіти він буде ще довго.

"Це удар і по військовій складовій, це удар і по економічній складовій", - наголосив експерт.

Нарожний зазначив, що пересічні росіяни вважають, що війна відбувається десь далеко, однак тепер це вже не так.

"А Туапсе - це великий курорт, куди їздили росіяни. Поблизу знаходиться Сочі. Тепер можна сказати, що про цей курортний сезон можна забути. І росіяни розуміють, що війна прийшла до них додому. Що вона не десь далеко, а вона знаходиться в їхніх санаторіях і в їхніх курортних зонах. Тому, з моєї точки зору, це величезний і дуже гарний удар Збройних сил України", - додав експерт.

Також ЗМІ повідомили, що після атаки на Туапсе росіяни спрямовують танкери в інший порт. Зокрема у порт Новоросійська вже зайшло 26 суден - приблизно на 20% більше, ніж у попередні дні.

