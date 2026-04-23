Деякі українці залишаються в розшуку після візиту до ТЦК: у Нацполіції назвали причини

Вигівський наголосив, що мобілізацію потрібно проводити, але вона має бути максимально чесною та прозорою.

Іноді поліцейські зупиняють громадян для перевірок і виявляють їх у базах "розшуку", хоча раніше їх доставляли до ТЦК та СП. Однією з ймовірних причин є несвоєчасне внесення даних, заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Таких фактів багато. Сьогодні ми маємо ситуації, коли громадян зупиняють для перевірок і знову виявляють у базах "розшуку", хоча раніше їх уже доставляли до ТЦК", - розповів він.

Вигівський зазначив, що така проблема може виникати через те, що в деяких випадках під час першого візиту до ТЦК були встановлені підстави для відстрочки, але ці дані не були вчасно внесені до системи або людина не встигла завершити оформлення документів.

Також глава Нацполіції додав, що ще однією причиною можуть бути випадки, коли громадянина доставили, але через відсутність паспорта або необхідність додаткового обстеження у лікарів йому видали нову повістку.

За словами Вигівського, якщо громадянин не з'явився у призначений час для завершення процедури, розшук автоматично продовжується. Він зазначив, що варто враховувати й певний час, необхідний для синхронізації баз даних, адже поки триває ВЛК або перевірка документів, ТЦК може не знімати запит на доставку особи.

"Ми розуміємо, що це створює певні незручності, коли поліція змушена реагувати на статус у планшеті, який фактично вже мав би бути змінений. Щоб уникнути подібних непорозумінь, ми радимо громадянам завжди мати при собі документи", – порадив глава Нацполіції.

Вигівський підкреслив, що мобілізацію потрібно проводити, але вона має бути максимально чесною та прозорою, без перекладання відповідальності одним органом на інший.

ТЦК перестали приймати документи на відстрочку - що робити військовозобов'язаним

Раніше юрист Владислав Дерій розповів, що військовозобов'язані (за винятком заброньованих та співробітників спецслужб) більше не можуть подавати заяви на відстрочку від мобілізації в ТЦК та СП. Він пояснив, що тепер це можна зробити в додатку "Резерв+" або через ЦНАП.

За словами юриста, на час розгляду документів для відстрочки (7-15 днів) і після її оформлення людину не мають права направляти на ВЛК або вживати щодо неї мобілізаційних заходів.

