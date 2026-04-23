Війна з Іраном нищить прибутки Gucci, Louis Vuitton та Apple, – Business Insider

Провідні корпорації світу почали підраховувати збитки та шукати нові можливості через конфлікт на Близькому Сході.

Війна в Ірані почала суттєво впливати на світову економіку – від ритейлу до ринку реклами. Зростання цін на нафту, розірвані логістичні ланцюжки та падіння попиту в регіоні вже відобразилися у фінансових звітах найбільших корпорацій за перший квартал, повідомляє Business Insider.

Попри напруженість, великі фінансові гравці США демонструють стійкість. Очільник інвестбанку Goldman Sachs Девід Соломон заявив: ринок злиттів та поглинань залишається активним

"Середовище для інвестиційно-банківської діяльності продовжує залишатися неймовірно надійним, особливо активність у сфері M&A (ринку купівлі-продажу ред. - УНІАН)", – зазначив він.

За його словами, хоча лідери ринку "стежать за тим, що відбувається в геополітичному плані", можливості штучного інтелекту зараз цікавлять їх більше.

Французький рекламний гігант Publicis Groupe зафіксував затримки у великих проєктах. Проте бренди бояться скорочувати маркетингові бюджети, щоб не втратити частку ринку. Генеральний директор компанії Артур Садун підкреслив, що клієнти навчилися виживати в умовах криз після пандемії та війни в Україні.

"Вони знають, що якщо вони скоротять витрати на маркетинг, вони втратять частку ринку. Це буде дуже дорого і дуже важко повернути назад", – пояснив Садун.

Удар по розкоші

Найбільше постраждав сектор люкс. У деяких регіонах Близького Сходу продажі впали драматично через зменшення кількості відвідувачів у торгових центрах.

За даними звітів очільників компаній:

LVMH (Власник Louis Vuitton, Dior та Sephora): Фінансовий директор Сесіль Кабаніс повідомила, що через конфлікт попит на товари розкоші суттєво впав.

Kering (Власник бренду Gucci): Компанія звітує про падіння роздрібної виторгу в регіоні на 11%. За словами фінансового директора Армель Пулу, війна вплинула навіть на продажі в Західній Європі через відтік туристів з Азії та Близького Сходу.

Moncler (Італійський бренд преміального одягу): Компанія повідомила про катастрофічне падіння продажів на Близькому Сході – на 50% лише за березень. Як зазначають у менеджменті, це пов’язано зі скороченням авіарейсів до Європи.

Hermes (Виробник люксових аксесуарів та сумок Birkin): Продажі в регіоні впали на 6%. Але фінансовий директор Ерік дю Хальгует зазначив, що поки вони тримаються на плаву.

Технологічна загроза

Головний виробник мікросхем для Apple та Nvidia - TSMC - попередив про можливе зростання цін на хімікати та гази, необхідні для створення чипів. Особливе занепокоєння викликає гелій, третину світового запасу якого постачає Катар.

"Дисбаланс може вплинути на прибутковість TSMC", – попередив фінансовий директор Венделл Хуанг, хоча запевнив, що компанія має достатні резерви водню та гелію, щоб пережити короткочасний дефіцит.

Гроші

Ларрі Фінк, голова найбільшої у світі компанія з управління активами BlackRock, зауважив, що поведінка великих суверенних фондів Близького Сходу поки не змінилася – гроші продовжують текти, хоча запитань від інвесторів побільшало.

Водночас голова JPMorgan (лідер банківського сектору США) Джеймі Даймон застерігає, що якщо ситуація в регіоні "зійде з рейок", це миттєво вдарить по настроях бізнесу та прийняттю рішень щодо великих угод.

Вплив війни в Ірані

Раніше УНІАН писав, що ціни на нафту знову різко зросли. За даними порталу Іnvesting, станом на 13:13 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,08 долара – до 103,99 долара за барель. Американська нафта марки WTI додала 1,97 долара, подорожчавши до 94,93 долара за барель.

Reuters зазначає, що хоча Трамп продовжив перемир'я між країнами на прохання пакистанських посередників, Іран і США все ще обмежують прохід суден через протоку, якою до початку війни постачалося близько 20% світових поставок нафти.

