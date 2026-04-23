Створення прапора і гімну: в Time розкрили деталі перейменування Донбасу на 'Донніленд'

Це не перший випадок, коли інша держава намагається назвати щось на честь Трампа.

Під час переговорів про закінчення війни в Україні зʼявилася ідея перейменувати підконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей на "Донніленд" на честь президента США Дональда Трампа. Журналісти Time розкрили деталі цієї ідеї.

Видання нагадує, що в грудні Зеленський припустив створення демілітаризованої чи вільної економічної зони на Донбасі. Тоді виникали питання щодо адміністративних повноважень та поліцейського контролю над цією територією. І українська сторона розглядала можливість створення нейтрального адміністратора або керівного органу з представниками як Росії, так і України, або ж Ради миру Трампа для нагляду за цим районом.

Крім того, розглядався варіант домовленостей у форматі "Монако", за якою частина Донбасу стає напівавтономною міні-державою зі спеціальним офшорним економічним статусом. Втім тоді жодна зі сторін ці ідеї не підтримала остаточно.

Також під час тих обговорень порушувалася й ідея "Донніленду", але лише в ході обговорень, а не в письмових пропозиціях. За даними видання, український переговірник розвинув цю ідею настільки, що навіть створив для цієї території зелено-золотий прапор. А також згенерував через ChatGPT національний гімн "Донніленду". Чи бачила ці ідеї американська сторона – невідомо.

Журналісти зазначають, що це не вперше іноземна країна намагається назвати щось на честь Трампа. Зокрема тодішній президент Польщі Анджей Дуда запропонував ідею створення постійної військової бази США в Польщі під назвою "Форт Трамп". Натомість Варшава хотіла отримати від Вашингтону інвестиції розміром в 2 млрд доларів у цей проєкт.

А в 2019 році, коли Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про створення на них поселення під назвою "Трамп-Хайтс" або "Рамат Трамп" на івриті.

"Донніленд": що відомо

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що Україна обговорювала назвати неокуповану частину Донбасу на честь президента США Дональда Трампа – "Донніленд". Зазначалося, що це був одним із способів, за допомогою якого Україна намагалася схилити Трампа на свій бік.

Зеленський заявив, що під час переговорів не було інших термінів, крім "Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України". Водночас він наголосив на важливості того, щоб ці території й надалі залишалися українськими.

