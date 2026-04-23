США ризикують програти війну Китаю: адмірал США вказав на слабке місце

Наразі Пентагон почав нарощувати фінансування проблемного напрямку.

США ризикують програти очікувану багатьма війну проти Китаю, якщо терміново не почнуть створювати великий арсенал дешевої високоточної зброї. Таку думку висловив голова Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Семюел Папаро, пише Business Insider.

Виступаючи з доповіддю перед Конгресом, він зауважив, що безпілотники та недорогі ракети вже продемонстрували фундаментальний вплив на хід воєнних конфліктів в Україні та в Перській затоці. За його словами, широке використання великої кількості дешевшої зброї усюди, де не потрібні дорогі просунуті системи (наприклад, для збиття дронів-камікадзе), є вкрай важливим у протистоянні з країнами, що мають значні арсенали зброї.

"Комерціалізація дешевої, розподіленої, високоточної зброї для вбивства. Це технологія, яку ми маємо прийняти, або програємо", – наголосив адмірал.

У своєму бюджеті на 2027 фінансовий рік Білий дім планує витратити понад 74 мільярди доларів на дрони та рішення для боротьби з ними. Це втричі більше, ніж витрати США на ці сфери у 2026 році. Папаро назвав це зростання "історичним", і додав, що Індо-Тихоокеанський регіон буде першим театром військових дій, де США системно покладатимуться на дешеву зброю.

Окрім дронів, армії США потрібні недорогі класичні ракети. Але про відмову від більш просунутих і дорожчих систем теж не йдеться. За словами Папаро, наявність усього набору систем дає більше можливостей армії США.

Китай готується до війни

Як писав УНІАН, Китай продовжує активно модернізувати свою армію та нарощувати ракетний потенціал, попри внутрішні кадрові чистки. За оцінками американської розвідки, у 2025 році ракетний арсенал китайської армії зріс до приблизно 3450 одиниць, зокрема збільшилась кількість балістичних ракет середньої дальності DF-26. У довгостроковій перспективі Китай планує суттєво посилити саме балістичний і гіперзвуковий компонент, а також розширити ядерний арсенал, який уже перевищує 600 боєголовок.

Паралельно Китай посилює військовий тиск на Тайвань через масштабні навчання, що включають сценарії блокади та ударів по інфраструктурі. Однак, за оцінками США, Пекін поки не впевнений у здатності провести повномасштабну операцію, зважаючи на можливе втручання США та союзників.

