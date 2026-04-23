Росія запустила ракету-носій 'Ангара-1.2', яку створювала близько 20 років (відео)

Ракету-носій легкого класу "Ангара-1.2" почали розробляти ще у середині 90-х.

Сьогодні росіяни здійснили пуск легкої ракети-носія "Ангара-1.2" із військовими супутниками. Про це повідомляє "Роскосмос".

"У четвер, 23 квітня, об 11 годині 29 хвилин (мск) з Державного випробувального космодрому міністерства оборони Російської Федерації (космодром "Плесецьк") в Архангельській області бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил успішно здійснено пуск ракети-носія легкого класу "Ангара-1.2" з космічними апаратами в інтересах міністерства оборони Росії", – зазначили у свою чергу у російському міноборони.

Варто сказати, що "Ангара-1.2", як і все сімейство ракет "Ангара", давно перетворилося на черговий російський довгобуд. Ракету-носій легкого класу почали розробляти ще у середині 90-х, а її перший запуск відбувся у 2014 році.

Новий запуск став 8-м за всю історію експлуатації ракет "Ангара-1.2". Варто також сказати, що росіяни здійснили п’ять запусків ракети важкого класу "Ангара-А5" (чотири з "Плесецька" та один зі "Східного").

З точки зору конструкції, "Ангара-1.2" є одноразовою двоступеневою ракетою-носієм легкого класу, призначеною для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження вагою до 3,5 тонн, а на сонячно-синхронну орбіту – до 2,4 тонн. Висота ракети становить близько 41,5 м, стартова маса – близько 171 тонн.

Раніше УНІАН писав, що старт нової російської ракети "Союз-5" знову відклали.

"Союз-5" входить до складу комплексу "Байтерек" – спільного проєкту Росії та Казахстану, спрямованого на створення наземної інфраструктури на космодромі Байконур для проведення космічних запусків.

Нову російську ракету-носій активно критикують – і не лише через регулярні перенесення термінів випробувань. Західні експерти вважають, що "Союз-5" фактично не має конкурентного місця на сучасному ринку космічних запусків.

Вас також можуть зацікавити новини: