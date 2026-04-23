У 1977-му докази існування снігової людини передали ФБР: бюро розкрило правду

У цифрових архівах знайшли 22 сторінки документів про пошуки істоти.

Федеральне бюро розслідувань США офіційно оприлюднило матеріали справи про пошуки снігової людини, яка тривала роками, повідомляє Indian Defence Review.

Як йдеться у матеріалі, основою досьє стало тривале листування між Науково-технічним відділом ФБР та Інформаційним центром Бігфута в Орегоні, що відбувалося у 1976–1977 роках.

За наявними даними, дослідники передали агентам фізичні зразки – клаптики шерсті, які, на їхню думку, належали легендарному монстру.

Бюро сприйняло запит максимально серйозно і провело повноцінне судово-медичне дослідження. Втім, офіційний висновок лабораторії став холодним душем для всіх мисливців за привидами.

"В результаті цих досліджень було зроблено висновок, що волосся має оленячу родину", – написали у бюро.

Попри те, що замість невідомого примата вчені виявили звичайного оленя, ентузіасти знайшли у цій історії цікавий нюанс.

За правилами ФБР, документи такого типу зазвичай розсекречують лише після смерті об'єкта розслідування. Це дало фанатам привід для жартів про те, що Бюро фактично визнало існування снігової людини, але закрило справу через його "смерть".

Наразі достеменно невідомо, чи існують в архівах інші, ще не опубліковані файли щодо єті. Проте факт залишається фактом: у 70-х роках найпотужніша спецслужба світу витрачала ресурси на те, щоб вивчати волосся оленів під виглядом доказів існування чудовиська.

Раніше УНІАН писав, що у 2012 році двох павуків віправили у космос. Метою місії було з'ясувати, чи зможуть ці крихітні хижаки полювати в умовах мікрогравітації. Тварини перебували у космосі рекордні 100 днів.

Фінал експедиції виявився контрастним. Павук Клеопатра загинула невдовзі після приземлення, тоді як Нефертіті продемонструвала неймовірну витривалість, ставши першим павуком, який успішно пережив подорож на орбіту та подальшу акліматизацію на Землі.

