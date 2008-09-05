На виставці в Києві – експозиція із зібрання Фельдмана

Харків. 5 вересня. УНІАН. Велику підбірку шедеврів «парижан» на виставці «Великий антикварний салон», яка відкрилася в Києві в Українському домі, представив харківський колекціонер Олександр ФЕЛЬДМАН.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України.

На виставці представлені твори майстрів так званої Паризької школи – інтернаціонального співтовариства художників, що існувало в столиці Франції з початку минулого століття. Інтерес до Паризької школи не випадковий - напевно, жодне інше явище європейського мистецтва ХХ ст. не дало світові стільки знаменитих імен. У ній були і немало вихідців з України – талановитих, яскравих, колоритних художників.

З колекції О.ФЕЛЬДМАНА представлено 24 твори живопису, графіки і скульптури. Перш за все, це такі видатні майстри, як Марк Крокував, Хаїм Сутін, Моїс Кислінг, Пінхус Кремінь, Мішель Кикоїн, Костянтин Терешковіч, Анрі Епштейн і Осипнув Любіч. Серед уродженців України – Адольф Федер, Мане-кац, Хана Орлова, Іссахар Бер Рибак, Марк Стерлінг, Альберт Вейнбаум, Пьер Грімм, Олександр Френель та Артур Кольник.

Однією з перлин колекції О.ФЕЛЬДМАНА є «Портрет жінки» грона Моїса Кислінга (1891-1953), одного з найяскравіших майстрів Паризької школи. Ім`я Кислінга зустрічається в енциклопедіях поряд з такими всесвітньо відомими іменами, як Пікассо, Модільяні, Шагал, Сутін. Твори художника є окрасою багатьох найбільших музейних і приватних колекцій Західної Європи, США та Ізраїлю.

Моїс Кислінг народився в польському місті Лодзі в багатодітній єврейській сім`ї. Закінчивши Краківську Академію мистецтв, він в 1910 р. виїхав «завойовувати» Париж. Товариський і життєрадісний Кислінг швидко став помітною фігурою паризької богеми, а найближчим його другом був легендарний Амедео Модільяні. Аж до трагічної смерті Модільяні в 1920 р. друзі ділили не лише одну студію, але й буквально останній шматок хліба. Кислінг був одним з перших серед художників Паризької школи, який отримав визнання глядачів.

Кислінг відомий передусім своїми портретами, а найбільшу славу йому принесли образи людей післявоєнного «втраченого» покоління. У написаному в 1920 р. «Портреті жінки», одній з найвідоміших ранніх робіт Кислінга, відчувається вплив Модільяні. Портрет глибоко психологічний - спрямований на глядача м`який, бархатистий погляд величезних очей молодої жінки зачаровує меланхолією, прихованим смутком, прихованою чуттєвістю.

Ще одна перлина колекції О.ФЕЛЬДМАНА – «Пейзаж Міді» Хаїма Сутіна (1893-1943), живописця з могутнім талантом і важкою долею, що отримав всесвітнє визнання і став легендою ще за життя. Сьогодні Сутін – один з найдорожчих художників миру. Експресивна живописна манера цього майстра зробила вплив на інших «парижан», перш за все Кременя, Кикоїна, Федера і Епштейна, зважаючи на що мистецтвознавці відносять їх до кола Сутіна.

У планах О.ФЕЛЬДМАНА - популяризація творчості цих майстрів в Україні. З цією метою він ініціював міжнародний дослідно-видавничий проект «Повернуті імена», в рамках якого планується випуск серії книг про художників Паризької школи – уродженців України. Першими «ластівками» стане книга про Артура Кольника, презентація якої готується весною 2009 р.