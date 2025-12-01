Після ключових переговорів у Маямі досвідчений американський дипломат і колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід різко оцінив підхід адміністрації Дональда Трампа до мирного процесу щодо України. В коментарі для Kyiv Post він заявив, що слова держсекретаря Марко Рубіо були правильними, але дій по них — бракує.
Що має зробити Вашингтон
Фрід наголосив, що США повинні припинити "вести переговори самі з собою", тоді як українці, європейці та американці обговорюють умови між собою, а Москва не робить жодних кроків назустріч і зберігає максималістські вимоги.
На думку дипломата, Вашингтон повинен:
- надати Україні реальні гарантії безпеки,
- забезпечити захист, який унеможливить нове російське вторгнення,
- та усунути "стартову перевагу" Росії, отриману через початковий варіант плану із 28 пунктів, сформованого з урахуванням закулісних американо-російських контактів.
Критика Віткоффа та попередження щодо переговорів
Фрід відкрито розкритикував спецпредставника Стіва Віткоффа, який уже цього тижня вирушає до Москви разом із Джаредом Кушнером.
"Віткофф, здається, не розуміє деталей і часто діяв на ходу — це небезпечно на переговорах такого масштабу", — заявив дипломат.
Він припустив, що виступ Рубіо в Маямі міг нарешті дати американцям "розумний мандат на переговори", щоб перестати переробляти російські пропозиції під виглядом компромісу.
Хто має зробити наступний крок?
Хоча у Вашингтоні деякі чиновники вважають, що тепер ініціатива за Москвою, Фрід наголосив, що США повинні діяти активніше.
"Нам потрібно стабілізуватися і тиснути на росіян, які є основною перешкодою для миру", — сказав він.
Серед ключових інструментів тиску він назвав: запровадження нафтових санкцій проти Європи, гарантію стабільного постачання зброї Україні та демонстрацію, що Росія помиляється, розраховуючи на виведення американських військ з Європи.
Під час зустрічі в Маямі Марко Рубіо наголосив, що США прагнуть забезпечити не просто припинення війни, а таке завершення, яке гарантує Україні незалежність, суверенітет і можливість "почати еру справжнього процвітання".
Однак, за словами Фріда, шлях до реалізації цих заяв поки що далекий від стабільного.
Переговори у Маямі - головні новини
30 листопада у Маямі (штат Флорида) відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Вони майже повністю були присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди.
Проте Київ залишається стурбованим тим, що Вашингтон може домовлятися з Москвою, обійшовши українську сторону, пише Politico.
CNN з посиланням на свої джерела писало, що на переговорах США і Україна обговорили сценарій, за якого Київ відмовиться від вступу в НАТО.