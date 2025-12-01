Експерт звинувачує Вашингтон у хаотичній стратегії та закликає сфокусувати тиск на Кремль.

Після ключових переговорів у Маямі досвідчений американський дипломат і колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід різко оцінив підхід адміністрації Дональда Трампа до мирного процесу щодо України. В коментарі для Kyiv Post він заявив, що слова держсекретаря Марко Рубіо були правильними, але дій по них — бракує.

Що має зробити Вашингтон

Фрід наголосив, що США повинні припинити "вести переговори самі з собою", тоді як українці, європейці та американці обговорюють умови між собою, а Москва не робить жодних кроків назустріч і зберігає максималістські вимоги.

На думку дипломата, Вашингтон повинен:

Відео дня

надати Україні реальні гарантії безпеки,

забезпечити захист, який унеможливить нове російське вторгнення,

та усунути "стартову перевагу" Росії, отриману через початковий варіант плану із 28 пунктів, сформованого з урахуванням закулісних американо-російських контактів.

Критика Віткоффа та попередження щодо переговорів

Фрід відкрито розкритикував спецпредставника Стіва Віткоффа, який уже цього тижня вирушає до Москви разом із Джаредом Кушнером.

"Віткофф, здається, не розуміє деталей і часто діяв на ходу — це небезпечно на переговорах такого масштабу", — заявив дипломат.

Він припустив, що виступ Рубіо в Маямі міг нарешті дати американцям "розумний мандат на переговори", щоб перестати переробляти російські пропозиції під виглядом компромісу.

Хто має зробити наступний крок?

Хоча у Вашингтоні деякі чиновники вважають, що тепер ініціатива за Москвою, Фрід наголосив, що США повинні діяти активніше.

"Нам потрібно стабілізуватися і тиснути на росіян, які є основною перешкодою для миру", — сказав він.

Серед ключових інструментів тиску він назвав: запровадження нафтових санкцій проти Європи, гарантію стабільного постачання зброї Україні та демонстрацію, що Росія помиляється, розраховуючи на виведення американських військ з Європи.

Під час зустрічі в Маямі Марко Рубіо наголосив, що США прагнуть забезпечити не просто припинення війни, а таке завершення, яке гарантує Україні незалежність, суверенітет і можливість "почати еру справжнього процвітання".

Однак, за словами Фріда, шлях до реалізації цих заяв поки що далекий від стабільного.

Переговори у Маямі - головні новини

30 листопада у Маямі (штат Флорида) відбулися переговори між українською та американською делегаціями. Вони майже повністю були присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією в межах потенційної мирної угоди.

Проте Київ залишається стурбованим тим, що Вашингтон може домовлятися з Москвою, обійшовши українську сторону, пише Politico.

CNN з посиланням на свої джерела писало, що на переговорах США і Україна обговорили сценарій, за якого Київ відмовиться від вступу в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: