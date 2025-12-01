Зазначається, що багато галузей промисловості стикаються з дефіцитом рук.

В Україні серйозний дефіцит робочої сили, який з кожним роком війни тільки посилюється. Дезертирство, спроби уникнути мобілізації та мінімальний вік призову з 25 років заважають країні захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

Видання Радіо Свобода пише, що потреба Києва у відправленні людей на фронт посилює проблему нестачі робочої сили в тилу, де багато галузей промисловості стикаються з дефіцитом рук, а в деяких містах практично не залишилося чоловіків призовного віку.

"Брак людей з технічними навичками та освітою катастрофічний", - сказав український економіст Олег Пензін.

За даними Державного центру зайнятості, найгостріший брак робочої сили спостерігається у сфері освіти, наземного транспорту, виробництва металовиробів, меблів та енергопостачання.

При цьому політичний аналітик Костянтин Батозськийзазначив, що стратегічні підприємства, такі як компанії оборонної промисловості та залізниця, значною мірою звільнені від призову, але інші підприємства по всій Україні зазнають труднощів.

За даними Державного центру зайнятості, призов на військову службу ускладнив заповнення "чоловічих" вакансій, зокрема, постраждало сільське господарство.

"З посиленням мобілізації трактористи та машиністи змінили свою професію на військову. Зараз ми стикаємося з нестачею кваліфікованого персоналу до 15%", - розповів директор Українського аграрного бізнес-клубу Олег Хоменко.

У той час як багато чоловіків і деякі жінки служать в армії, близько 6-7 мільйонів українців залишили країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними Міжнародної організації праці, близько 1,6 мільйона дорослих працездатного віку виїхали з України, але більшість із них - жінки.

"Якщо нам вдасться повернути хоча б 40% із них, це буде величезною допомогою для економіки", - наголосив Пензін, маючи на увазі чоловіків і жінок.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що в Україну почали завозити трудових мігрантів із Бангладеш.

Зі свого боку голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник зазначив, що сумарно державі бракує 8,6-8,7 мільйона працівників, тому роботодавці дедалі активніше запрошують іноземців.

При цьому перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вказав, що з огляду на потреби промисловості та загальноекономічні реалії Києву потрібна не стільки некваліфікована робоча сила, скільки фахівці рівня технічного коледжу.

