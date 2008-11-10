За межі Харківщини вивезено 173 тисячі тонн зерна

Харків. 10 листопада. УНІАН. Протягом цього тижня за межі Харківської області було продано та вивезено понад 173 тис. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктора ЗВЄРЄВА.

За його словами, станом на 7 листопада 2008 року за межі Харківщини було реалізовано та вивезено понад 1 млн. 375 тис. тонн зерна нового врожаю, у тому числі лише протягом цього тижня – 173,3 тис. тон, що вчетверо більше, ніж було реалізовано минулого тижня.

На сьогоднішній день на ланах області зернові культури зібрано з площі 949,7 тис. га, що с тановить 96% від запланованого. Роботи у полі тривають.