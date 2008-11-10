Аграрії Харківщини закупили техніки на рекордну суму
Заплачено понад 702 млн. грн.
Харків. 10 листопада. УНІАН. За 10 місяців цього року господарства Харківської області придбали різної сільськогосподарської техніки на суму понад 702 млн. грн.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВА.
За його словами, агропідприємства області у січні-жовтні ц.р. на оновлення матеріально-технічної бази витратили рекордну суму – 702 млн. 234 тис. грн. Сума цьогорічних капіталовкладень перевищує загальні витрати на оновлення за 2007 р. на 220,8 млн. грн.
З початку року було придбано 433 трактори, в тому числі 44 виробництва ВАТ «ХТЗ», 212 зернозбиральних комбайни, 21 комбайн для кормовиробництва, 313 сівалок, 85 машин для внесення мінеральних добрив.