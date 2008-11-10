У разі виборів БЮТ відбере частину голосів своїх опонентів

Харків. 10 листопада. УНІАН. У разі ініціації позачергових парламентських виборів найближчим часом у Харкові можна прогнозувати відтік виборців від політичних сил, що підтримали цю ідею, в скарбничку Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

З такими прогнозами щодо особливостей політичної ситуації в регіоні виступив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

«Громадськість Харківщини вкрай негативно ставиться до ідеї позачергових виборів. У випадку, якщо Партія регіонів на регіональному рівні вимушена буде підтримати тезу центрального керівництва про перевибори, можна буде упевнено прогнозувати втрату мотивації ідеологічного виборця ПР і навіть його відтік у бік БЮТ. Це може бути серйозним прецедентом у практиці політичної комунікації регіону, що означає зміну електоральних пріоритетів жителів області. Місцеве керівництво ПР усвідомлює про небезпеку такого явища, тому йде від дискусії на цю тему», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На думку експерта, в регіоні сьогодні склався рідкісний баланс інтересів, що дозволяє говорити про конструктивну співпрацю харківської політичної еліти заради глобальних завдань.

«Сьогодні ми спостерігаємо достатньо рідкісне явище для такого політично напруженого регіону, як Харківщина – баланс еліт. Цей баланс є ситуативним і тимчасовим, проте дозволяє говорити про консолідацію зусиль заради досягнення ряду глобальних завдань. Наприклад, таких, як перенесення Харкова з резервного списку в основній з проведення Євро-2012. У випадку, якщо цей баланс вдасться продовжити в часі, можна буде взагалі говорити про конвергенцію інтересів різних політичних груп впливу», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.