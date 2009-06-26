Влада пояснює, що відбувається на заводі ім. Шевченка

Харків. 28 червня. УНІАН. 25 червня під час сесії обласної ради начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ ознайомив депутатів із ситуацію, яка склалася на ДП ХПЗ ім. Шевченка.

Як повідомляє сайт ОДА, у той же час під стінами Будинку рад відбувся імпровізований мітинг приблизно 50 працівників підприємства, які вимагали негайного погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення заводу державним замовленням.

Сай нагадує, що 22 червня 2009 р. Міністр промполітики України підписав Наказ, згідно з яким директор заводу ім. Шевченка Микола ГОРА звільнений з посади. Ще одним пунктом наказу виконання обов`язків директора заводу з 23 червня 2009 р. покладено на Віктора ГУЩІНА – головного конструктора – начальника ОКБ заводу ім. Шевченка.

За словами працівників заводу, вони відверто обурені тим, що колишній директор М.ГОРА обіцяв їм протягом найближчого часу виплатити заборговану зарплату, але одразу після обіцянки написав заяву про звільнення. Борг - понад 6,5 млн. грн. - так і залишився несплаченим.

Як наголосив під час зустрічі із робітниками заводу перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, продукція, що випускається підприємством, є високотехнологічною і може застосовуватися в різноманітних галузях народного господарства та реалізовуватись як на вітчизняному, так і зарубіжних ринках збуту, проте техніко-економічні показники за минулий рік свідчать про різке погіршення фінансово-економічного стану заводу. Обсяг виробництва на підприємстві скоротився з майже 110 мільйонів у 2007 році до 3,87 мільйонів за 5 місяців поточного року. Чистий збиток на заводі становить 3132 тис. грн. Постійно зростала дебіторська та кредиторські заборгованості.

На думку В.БАБАЄВА, погіршення загальної ситуації на підприємстві суттєво вплинули неодноразові упродовж другого півріччя 2008 р. зміни керівного складу підприємства. Починаючи з серпня 2008 р. Мінпромполітики двічі змінювався директор заводу. Крім того, свого часу Мінпромполітики вже звільняло М.ГОРУ з посади директора підприємства, але він через суд повернувся у крісло керівника заводу ім. Шевченка.

Враховуючи різке погіршення виробничих та фінансово-економічних показників з початку 2009 р., насамперед відсутність портфелю замовлень на виготовлення апаратури для телефонізації та обладнання для енергетики, що обумовило зростання заборгованості з виплати зарплати до 5853,2 тис. грн., Кабінету міністрів України направлено пропозицію дати доручення Міністерству промислової політики України, Міністерству транспорту і зв’язку України, Міністерству палива та енергетики України та ВАТ «Укртелеком» щодо опрацювання питання завантаження потужностей ДП ХПЗ ім. Шевченка виготовленням телефонних станцій для модернізації вітчизняних систем зв’язку та обладнання для атомної і гідроенергетики.

Втім, незрозумілою залишалася позиція керівника заводу – М.ГОРИ, який не вживав необхідних заходів щодо наповнення портфелю заказів на підприємстві. Наприклад, міська влада Харкова неодноразово повідомляла ГУ промисловості, транспорту та зв’язку облдержадміністрації про те, що завод ім. Шевченка не подає замовлення на участь у тендерах щодо постачання світлофорів.

За результатами виїзних нарад Робочої групи з питань подолання фінансової кризи та її наслідків під головуванням В.БАБАЄВА, обласною державадміністрацією було підготовлено пропозиції щодо внесенню змін і доповнень до чинного законодавства та інших нормативних актів, спрямоних на подолання фінансової кризи і забезпечення стабільної роботи промислового комплексу, з урахуванням пропозицій заводу ім. Шевченка. Зазначені пропозиції було направлено Прем‘єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, міністрам промполітики та економіки України, а також народним депутатам України.