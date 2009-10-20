Міліційний чин, якого підозрюють у наркоторгівлі, намагався втекти до Росії

Сьогодні вночі під час перетину українсько-російського державного кордону затримано заступника начальника карного розшуку харківської міської міліції Олександра КОШЕЛЯ, який підозрюється у причетності до торгівлі наркотиками.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

«Олександра КОШЕЛЯ затримали працівники прикордонної служби під час перетину кордону в ніч з 19 на 20 жовтня. Він вчинив опір працівнику служби при перевірці документів», - сказав Є.ПОПОВИЧ.

За його словами, О.КОШЕЛЬ «проходить у справі про торгівлю наркотиками».

Є.ПОПОВИЧ зазначив, що прокуратура займається встановленням процесуального статусу затриманого.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ц. р. в СБУ повідомили, що у ході широкомасштабної спеціальної операції Служби безпеки України та прокуратури міста Харкова викрито і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були діючі співробітники Головного управління МВС України в Харківській області з числа осіб старшого офіцерського складу.

Зокрема, лідером ОЗУ був заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС в Харківській області, який безпосередньо отримував наркотичні засоби. Разом з ним затримано начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС м. Харкова, який організовував збут наркотиків серед молоді в Харківській області.

8 жовтня ц.р. у рамках кримінальної справи, що порушена за матеріалами СБУ прокуратурою м. Харкова за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), співробітники СБУ із задіянням бійців Центру спеціальних операцій затримали учасників злочинного угруповання «на гарячому». Ведеться слідство.

Ще в березні 2008 року при Комітеті Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю та корупцією було створено Робочу групу з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Групу було створено на підставі звернення депутатів Харківської міськради, в якому було викладено факти, які, на думку депутатів, свідчать про причетність низки високопоставлених харківських чиновників до організації торгівлі наркотиками на території Харкова та Харківської області.

3 червня 2008 року члени Комітету ВР з боротьби з організованою злочинністю та корупцією на прес-конференції у Харкові заявили, що в ході розслідування справ про діяльність потужного наркосиндикату в Харківській області, у яких проходять понад 100 осіб, фігурують і представники міської влади обласного центру.

Також 3 червня минулого року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО після наради з колективом Управління МВС в Харківській області відсторонив від посад близько 40 співробітників обласної міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні. За словами міністра, керівники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки наркотрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

4 червня 2008 р. Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив наявність у слідства доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіка, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, що затримані наркодилери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб Харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків».