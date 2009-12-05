Сьогодні у Харкові - відкриття стадіону Металіст до Євро-2012

Харків. 5 грудня. УНИАН. Сьогодні у Харкові відбудеться урочиста церемонія відкриття стадіону «Металіст», який реконструйовано до проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», центральною подією цього заходу стане матч між харківським «Металістом» та клубом «Оболонь», який згідно з календарем Чемпіонату України має відбутися 5 грудня.

«Організатори урочистостей виходять з того, що головною дійовою особою свята має стати Футбол», - зазначили у прес-службі.

Програмою передбачена невелика вступна церемоніальна частина, а після матчу запланований масштабний феєрверк.

Цього ж дня, повідомили у прес-службі, святкує свій 50-річний ювілей Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ - президент ФК «Металіст» і групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. «Тому свято задумане швидше, як дружня вечірка для любителів футболу, ніж пафосне шоу», - зазначається в повідомленні.

За інформацією прес-служби, гостями свята стануть перші особи держави, керівництво Харкова і Харківської області, делегація УЄФА та інші зарубіжні гості, керівники українських футбольних клубів вищого дивізіону, представники політичної та бізнес-еліти України.

Старт святу буде даний об 11.00 - в цей час у багатофункціональній прибудові до Західної трибуни СК «Металіст» пройде прес-конференція, у якій, окрім О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, візьмуть участь також представники місцевої влади та будівельних компаній, що безпосередньо брали участь в реконструкції стадіону.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прес-служби Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднили інформацію про те, що глава держави і керівник уряду 5 грудня візьмуть участь в урочистій церемонії відкриття стадіону «Металіст» у Харкові.

Крім того, з цією ж метою Харків завтра відвідає лідер Партії регіонів, кандидат у Президенти Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомили у прес-службі обласної організації ПР.

На знімках: реконструйовнаий до Євро-2012 стадіон «Металіст»,де 5 грудня пройдуть торжества.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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