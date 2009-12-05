Тимошенко прибула з візитом до Харкова

Харків. 5 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою в Харківську область.

Як передає кореспондент УНІАН, у першій половині дня Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту «Харків», а також відвідає реконструйований до Євро-2012 спортивний комплекс «Металіст».

Потім прем`єр-міністр відвідає Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова і ВАТ «Турбоатом». Вона ознайомиться з роботою підприємств і проведе зустріч з трудовими колективами.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у прямому ефірі Харківського обласного державного телебачення.

Прем`єр не планує брати участь у відкритті стадіону «Металіст» після реконструкції.

Сьогодні ж увечері Ю.ТИМОШЕНКО повернеться до Києва.