Галина Куц: до «уряду професіоналів» виникають запитання

Харків. 11 березня. УНІАН. Сформований сьогодні новий Кабінет міністрів України викликає багато запитань, особливо якщо подивитися на його склад через призму декларацій, політичних заяв, а особливо – обіцянок Партії регіонів утворити після перемоги на президентських виборах «уряд професіоналів».

Про це сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН харківський політолог Галина КУЦ, коментуючи утворення нового коаліційного уряду України.

«Здивування викликає кілька призначень, які новими не назвеш, оскільки це все старі обличчя і далеко не реформаторські постаті», - сказала Г.КУЦ.

Передусім, неоднозначною політолог назвала постать самого прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА. З одного боку, зазначила Г.КУЦ, його знають як «прагматика, реаліста і роботящу людину», а з іншого, пам’ятають так звану азаровщину – запроваджену ним «громіздку і важку систему оподаткування», зокрема, для малого і середнього бізнесу. За словами політолога, методи керування М.АЗАРОВА в секторі економіки за часів попереднього прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА значною мірою були зорієнтовані на досягнення макропоказників, зокрема, збільшення експорту металів за рахунок підняття цін, але це «не обернулося зростанням добробуту суспільства».

Невиправданим, на думку Г.КУЦ, є збільшення кількості віце-прем`єрів, оскільки за таких умов виникає дублювання функцій, і «не зрозуміло, хто і за що відповідає». Передвиборчі реформаторські заяви та обіцянки змін тепер уже віце-прем’єр-міністра з економічних питань Сергія ТІГІПКА зокрема, можуть залишитися порожніми деклараціями і потонути «в кабінетній рутині», прогнозує політолог.

Однозначно також, сказала Г.КУЦ, «викликає здивування» призначення на посаду міністра економіки Василя ЦУШКА, який колись очолював Міністерство внутрішніх справ, оскільки це «ключова посада», яка передбачає «високу компетентність і бачення стратегії».

До сумнівних з точки зору вимог «високого професіоналізму і компетентності» політолог віднесла також призначення міністром надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, «схильного до самопіару».

«Неоднозначною у сприйнятті суспільства, - вважає вона, - залишається і постать Дмитра ТАБАЧНИКА, який на посаді міністра освіти та науки може здійснити своєрідний реверс щодо вступної тестової системи». «За останні роки освітня реформа - чи не єдина ефективна реформа, яка, незважаючи на окремі прорахунки, певним чином усунула корупцію із цієї сфери. Крім того, - сказала Г.КУЦ, - викликає занепокоєння певна антиукраїнська налаштованість нового міністра».

Також сумніви щодо можливості реалізації «реформаторського потенціалу» Володимира СЕМИНОЖЕНКА у Г.КУЦ викликає призначення «цього професіонала і науковця» на посаду віце-премєр-міністра з гуманітарних питань. «Це відомий науковець, потенціал якого більш оптимально розкрився б на посаді міністра освіти та науки, а не віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань. Віце-прем’єр-міністр займається стратегічними напрямками, а ось конкретні рішення, пов’язані з реформуванням освіти, ухвалює міністр», - наголосила політолог.