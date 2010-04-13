Україна відмовиться від використання високозбагаченого урану
«Ключове рішення»
Харків. 13 квітня. Україна до 2012 року відмовиться від використання високозбагаченого урану і переорієнтує дослідницькі центри на роботу з низькозбагаченим паливом, сказав офіційний представник Білого дому Роберт Гіббс на брифінгу в рамках саміту з ядерної безпеки, що проходить у Вашингтоні.
«Україна сьогодні оголосила про ключове рішення позбутися запасів високозбагаченого урану до наступного ядерного саміту в 2012 році», - сказав Гіббс.
Він зазначив, що США добивалися цього рішення протягом десяти років.
«Матеріалу, який буде ліквідований, достатньо для створення ядерних озброєнь», - наголосив він.
У понеділок відбулася перша зустріч президента США Барака Обами з президентом України Віктором Януковичем. Зустріч проходила в закритому для преси режимі.
США нададуть Україні технічну і фінансову допомогу, необхідну для позбавлення від урану, додав офіційний представник Білого дому.
«Росія, ймовірно, також зіграє важливу роль у забезпеченні цієї операції», - сказав Гіббс.
Раніше у квітні, нагадує РІА «Новости», українські ЗМІ повідомляли, що Київ для підтримки статусу України як без`ядерної держави готовий позбутися запасів високозбагаченого урану в обмін на компенсацію. Передбачається, що український уран повинен бути перероблений і відправлений на зберігання. Подробиці операції, яку українські газети характеризували як багатоступінчату, а також об`єм компенсації не розкриваються.