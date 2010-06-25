Добкін критикує менеджмент заводу ім. Шевченка

Харків. 22 червня. УНІАН. У ситуації на Державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» винен менеджмент підприємства.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав голова Харківської ОДА Михайло ДОБКІН у ефірі програми «Зворотній зв’язок» на обласному державному радіо.

«Ситуація назрівала давно – це яскравий приклад максимально неефективного менеджменту», – сказав М.ДОБКІН.

За його словами, для поліпшення ситуації на заводі ім. Шевченка ВАТ «Укрателеком» за телефонною домовленістю з Міністром промислової політики Дмитром КОЛЕСНИКОВИМ викупить частину виготовленої продукції, а виконувач обов’язків директора підприємства найближчим часом залишить свою посаду.

«Але замість керівництва заводу ніхто працювати не буде. Якщо вони випускатимуть продукцію, яка не має попиту, не зможуть придумати нічого, що може зацікавити потенційних покупців, з такими людьми потрібно розлучатися», – підкреслив губернатор.

М.ДОБКІН додав, що для зняття соціальної напруги на підприємстві керівництво міста вирішено реструктуризувати заборгованість за комунальні послуги людей, що працюють на підприємстві.

«Щоб зняти соціальну напругу, керівництвом міста ухвалено рішення реструктуризувати і розібратися із заборгованістю за комунальні послуги людей, що працюють на підприємстві», – сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що завод ім. Шевченка не виконує державного замовлення, тому там неможливо погасити борг по зарплаті з держбюджету, «як у випадку із заводом ім. Малишева або ХАЗом», але керівництво області зробить усе можливе, щоб забезпечити підприємство замовленнями.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня кількасот працівників Державного підприємства «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» перекрили вул. Жовтневої Революції в Харкові, вимагаючи виплати зарплат. Працівники підприємства заблокували прохідну і заявили, що вони не припинятимуть страйку, допоки їм не виплатять зарплат. Для вирішення ситуації, що склалася на заводі Шевченка, на стихійний мітинг до робітників заводу приїжджали перший заступник голови ХОГА Володимир БАБАЄВ і секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Харківській облдержадміністрації, «ситуація на заводі складна», борг із зарплати за 5 місяців становить близько 16 млн. грн.

45% обсягу виробництва заводу ім. Шевченка становило виробництво телефонних станцій, але вже тривалий час «Укртелеком» не робить замовлень на цю продукцію, сказав представники облдержадміністрації, коментуючи ситуацію. За його словами, керівництво ОДА неодноразово зверталося до Мінпромполітики і Кабінету міністрів України з проханням та пропозиціями розв’язати проблеми виробництва і зарплати на цьому державному підприємстві.