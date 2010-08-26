Металіст придбав півзахисника бразильського Інтернасьоналя

Харків. 26 серпня. УНІАН. ФК «Металіст» (Харків) підписав контракт з гравцем бразильського клубу «Інтернасьональ» ТАЙСОНОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», контракт підписаний на 5 років. Сума контракту не розголошується.

Коментуючи подію, президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ попросив жартома журналістів не плутати цього бразильського футболіста з боксером Майком ТАЙСОНОМ, але побажав йому зажити слави однофамільця – чемпіона світу з боксу.

«Прошу не плутати з боксером. Хоча я хотів би, щоб він виступав так, як ТАЙСОН на піку своєї кар`єри в боксі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

21-річний ТАЙСОН Барсельос Фреда – півзахисник атакуючого плану. Вихованець Бразільського клубу «Інтернасьональ». У період з 2007 року зіграв за команду 130 матчів, забив 35 голів. Зріст 1.72 м, вага 64 кг. Володар молодіжного кубка Eurovoetbal (2006), чемпіон штату Ріо Гранді ду Сул (2009), переможець Копа Судамерікана (2008), володар кубка Suruga Bank Championship (2009), переможець Кубка Лібертадорес (2010).

У 2009 році ТАЙСОН став кращим бомбардиром у чемпіонаті штату, забивши 15 голів, і Кубка Бразилії, забивши 7 голів. У цьому ж році у складі «Інтернасьоналя» він став фіналістом Кубка Бразилії та володарем срібних медалей чемпіонату країни.

