Директори шкіл і дитсадків Харківщини отримуватимуть 50%-ну надбавку

Харків. 26 серпня. УНІАН. З 1 січня 2011 року керівники шкільних і дошкільних закладів освіти Харківської області отримуватимуть 50-процентну надбавку до основного окладу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це в ході першого регіонального розширеного засідання колегії

Головного управління освіти і науки ХОДА заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

За його словами, надбавка у розмірі 50% до основного окладу буде розцінюватися як знак поваги до праці вчителя.

«У 2008году в Харкові була введена хороша традиція, яка з нового бюджетного року буде впроваджена і в районах нашої області - з січня 2011 керівники загальноосвітніх закладів області будуть отримувати 50% надбавку до свого посадового окладу, а дошкільних - трохи менше. Це знак поваги і уваги до тієї праці, яка на місцях дозволяє нам в дуже складних фінансових умовах утримувати школи», - сказав М.ДОБКІН.