Школи Харківщини лише 5 частину нових підручників з правознавства

Харків. 6 грудня. УНІАН. Станом на 1 грудня навчальні заклади Харківщини отримали 2010 примірників нових підручників із правознавства для 10 класів – 18,5% від плану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

За даними ГУ освіти й науки, найгірше новими підручниками забезпечені учні 10 класів. Школи регіону отримали для 10 класів підручників з інформатики 3280 примірників (51,9% від плану), підручників із української мови – 2197 примірників (31,6%), підручників із географії – 4923 примірників (36,2%), зі світової літератури – 1100 примірників (36,4%), зі всесвітньої історії – 6010 примірників (63,3%), з української літератури – 3448 примірників (60%). Із решти предметів підручники для 10 класів отримані в повному від плану обсязі.

Також до шкіл області в повному обсязі не дійшов новий російськомовний буквар для 1 класів (отримано 7500 примірників – 62,7% від плану) і новий підручник зі вступу до історії України для 5 класу (отримано 8673 – 65,3% плану).

За даними ГУ освіти і науки, станом на 1 грудня школами області отримано 66 найменувань нових підручників для 1, 2, 5 та 10 класів у загальній кількості 368 532 примірників.

Як передавав УНІАН, за словами міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, цього року державним бюджетом на видання підручників передбачено 198,4 млн. грн. За ці кошти міністерство планує видати нові підручники для 1-го класу, практично всі підручники для 2-го класу та всі підручники для 10-го класу.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що до початку навчального року не вдасться надрукувати необхідну кількість нових підручників. Для подолання дефіциту підручників на сайті Міністерства освіти та науки, на сайтах місцевих органів освіти та в усіх педагогічних журналах будуть опубліковані перші глави та розділи шкільних підручників.