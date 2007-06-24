26 червня у Харкові пройде науково-практична конференція «МНС України: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку»

21:12, 24 червня 2007
Харьків
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