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26 червня у Харкові пройде науково-практична конференція «МНС України: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку»
21:12, 24 червня 2007
Харьків
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