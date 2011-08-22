Добкін привітав харів’ян з Днем міста

Харків. 22 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН привітав харківян з Днем міста.

Текст привітання губернатора розміщений на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації.

Уважаемые харьковчане! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с днём рождения нашего прекрасного города! В этот день как никогда понимаешь, что объединив свои усилия, мы вместе сделаем Харьков лучшим городом на земле.

Сегодня мы отмечаем 68-ю годовщину освобождения Харькова от фашистских захватчиков.

Подвиг защитников и освободителей навсегда остается неисчерпаемым источником патриотизма, верного служения своему народу. Низко кланяюсь ветеранам, которые на своих плечах вынесли тяготы войны и подняли наш любимый город из руин. Спасибо вам за возрождённый Харьков!

С праздником!

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН