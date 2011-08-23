Сьогодні Харків святкує День міста і День держаного Прапора

Харків. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відзначають День міста та День Державного прапора України.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці на Меморіалі Слави у міському Лісопарку відбулася урочиста церемонія покладання квітів за участю керівників області, міста та громадськості з нагоди визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників.

В церемонії покладання квітів взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО, консули Російської Федерації та Республіки Польща, керівники установ і організацій Харкова.

Після покладання квітів та хвилини мовчання біля Вічного вогню пролунав державний гімн України та військовий салют. Наприкінці церемонії представники УПЦ МП відслужили панахиду за загиблими в роки Великої Вітчизняної війни.

Промовляючи на церемонії підняття Державного прапора в центрі Харкова, губернатор М.ДОБКІН сказав: «Сьогодні ми живемо в сучасній державі - незалежній Україні, ми поважаємо і шануємо все, що було доброго в минулому і будуємо світле майбутнє. Але нашими головними символами завжди залишаються Державний прапор, Герб та Гімн України».

В рамках урочистостей сьогодні в Харкові також стартувала акція «Зав`яжи стрічку! Скажи: «Я люблю тебе, Україно!», присвячена Дню Державного прапора та 20-річчю Незалежності України. Зокрема, символічні стрічки будуть роздавати 24 серпня біля пам`ятника Ярославу Мудрому, Монументу Незалежності та пам`ятника Шевченку, а також в Саду Шевченка та поблизу центральних станцій метро.

Сьогодні також до Києва вирушає харківська делегація для участі в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.